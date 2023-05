Ascenseur émotionnel pour les fans louviérois de Remco Evenepoel : “la déception est énorme au vu des sacrifices effectués pour qu’il remporte le Giro”

Ce dimanche, tous les fans de Remco Evenepoel sont passés par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Sur les coups de 17h, tout allait bien. Leur champion venait de remporter la 9e étape du mythique Giro et il venait même de reprendre le maillot rose de leader après l’avoir laissé quelques jours. Pourtant, quelques heures plus tard, le coup de massue tombait. Le champion du monde était contraint de quitter la course à cause d’un test positif au covid. “La déception est énorme surtout au vu des sacrifices qu’il avait faits pour remporter le Giro”, nous a confié Fabien Rouzé, président du R.EV Hainaut Fan Club Officiel de Remco Evenepoel basé à Houdeng. “On sentait que quelque chose n’allait pas déjà samedi lorsqu’il n’est pas parvenu à suivre Roglic et Thomas dans le dernier col mais personnellement, je pensais qu’il s’agissait de séquelles de ses deux chutes. Même hier, à la fin du contre-la-montre qu’il a remporté, on voyait qu’il était allé puiser dans ses réserves. On se disait que le jour de repos allait lui faire du bien…”