La rue des Bouloirs qui relie les villages de Lens et Montignies fermée à la circulation toute la semaine

La semaine dernière, une fuite d’eau dans une importante canalisation de la rue des Bouloirs avait provoqué la rupture de la canalisation. De ce fait, de nombreuses habitations, notamment du village de Montignies, avaient vu leur débit s’amenuiser. De même, à cause de cet incident, l’eau du robinet, bien que propre à la consommation, était devenue brunâtre durant plusieurs jours. Entre-temps, la canalisation a été réparée et les services de la SWDE ont tout fait pour purger au maximum les autres canalisations dans le but d’atténuer au maximum l’apparition d’eau brunâtre.