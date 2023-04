Un jeune Borain blessé d’un coup de couteau planté dans l’épaule par son beau-père

Le beau-père, Jonathan, se trouve chez les voisins, en compagnie de Roxane. Tout ce petit monde est sous l’effet de l’alcool, le ton monte. Le parquet prend note des déclarations des uns et des autres. Selon la voisine, le gamin est entré dans la maison, après avoir brisé la porte. Il s’est battu avec son beau-père. Selon Roxane, son fils était accompagné d’autres jeunes et Jonathan a agi en état de légitime défense. Quant à Jonathan, il ne parle pas de légitime défense, mais d’accident. Selon lui, son beau-fils s’est empalé accidentellement sur le couteau, retrouvé dans le jardin. Pour le parquet, cette version ne tient pas la route.

Il ordonne à son chien d’attaquer

Et puis, le couple est bien connu des autorités judiciaires. Le 23 août 2021, Jonathan et Roxane ont été interpellés par la police. Chacun détenait un couteau à lame jaillissante. Le 3 mars 2022, Roxane a été prise en flagrant délit de vol de bouteilles d’alcool dans un magasin à Frameries. Alors que cinq employés tentaient de l’arrêter avant la sortie du magasin, Jonathan a ordonné à son chien, un American Staff, d’attaquer. Le chien n’a pas bronché… Les déclarations des témoins sont confirmées par les enregistrements vidéo.

Enfin, lors d’une perquisition chez le couple, les policiers ont retrouvé une arme à feu. Roxane, qui a trois antécédents correctionnels pour stupéfiants et recel, encourt un an et six mois de prison. Jonathan, déjà condamné pour vol et violence, encourt huit et dix-huit mois de prison. Il est en état de récidive. Il a été condamné douze fois par le tribunal de police.

Le couple ne s’est pas présenté devant le tribunal correctionnel… Jugement dans un mois.