Près de 13 000 véhicules contrôlés dans le Centre lors du marathon de la vitesse et plus de 350 en infraction dont un à 100 km/h au lieu de 50

Et, bien que de nombreux médias aient rappelé l’existence de cette journée, il semble que les conducteurs de la région du Centre n’ont pas forcément tous retenu les leçons du passé. Ainsi, sur les 12 790 véhicules contrôlés lors des différents contrôles opérés sur le territoire des quatre zones de police de la région du Centre, 353 étaient en infraction dont un qui circulait à plus de 100 km/h sur le boulevard de la Déportation à La Louvière au lieu de 50.

Les chiffres en détail

À La Louvière justement, 2 376 véhicules ont été contrôlés à six endroits différents de l’entité. Sur ce total, 83 étaient en infraction. Hormis le chauffard qui circulait à 100 km/h, deux autres dépassaient les 80 km/h. En plus de ces contrôles de vitesse, des contrôles plus “classiques” ont été réalisés qui ont engendré 32 PV pour des motifs divers tels que défauts de contrôle technique, des perceptions immédiates suite à une conduite sous influence etc...

Sur la zone de la Haute-Senne (Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Le Roeulx), pas moins de 3315 véhicules ont été flashés avec 101 personnes verbalisées et trois retraits de permis de 15 jours.

Dans la zone de Mariemont (Manage, Seneffe, Chapelle-lez-Herlaimont et Morlanwelz), 4 835 véhicules ont été contrôlés par un radar mobile sur sept points de contrôle différents au travers de l’entité. 68 d’entre eux étaient en infraction.

Enfin, en zone de Binche-Anderlues-Lermes qui regroupe les communes de Merbes, Erquelinnes, Lobbe, Anderlues, Estinnes et Binche, 2 444 véhicules ont été contrôlés rien que sur les deux dernières communes citées qui font partie du Centre. 91 étaient en infraction dont 50 sur la chaussée Brunehault (RN53) à Estinnes.