Mons: inauguration d'une stèle en mémoire de la lutte pour le suffrage universel

La stèle symbolise l'engagement des hommes et des femmes de la région montoise "qui ont combattu pour revendiquer leurs droits et construire une société plus juste et plus égalitaire. Il s'agit également d'un geste symbolique d'unité avec le Borinage qui a été profondément marqué par la violence des évènements survenus à l'époque", ont souligné les autorités montoises.