Trafic ferroviaire interrompu entre Mons et La Louvière et sur la ligne Namur-Arlon

A Poix-Saint-Hubert, un train en panne depuis 06h15 est lui immobilisé sur la seule voie disponible, provoquant l'arrêt complet du trafic ferroviaire entre Grupont et Hatrival sur la ligne Namur-Arlon. Un train a été envoyé pour remorquer celui qui est en panne. Cela a des répercussions avant et après sur cette même ligne et des retards importants sont constatés dans les deux sens, avec des conséquences tant à Arlon qu'à Bruxelles. Infrabel indique que la voie pourrait être libérée d'ici 08h00.

Ces deux incidents s'ajoutent à l'arrêt (prévu) du trafic ferroviaire entre Nivelles et Bruxelles-Midi en raison de travaux dans le cadre du chantier RER. Ces travaux se déroulent du 1er au 9 avril.