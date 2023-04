Après 3 ans d’existence, "View from my window", c’est fini

C’était il y a un peu plus de 3 ans. Alors que le monde entier se confine à cause du Covid et qu’elle rêvasse dans son 27 m2 à Amsterdam, Barbara Duriau, binchoise d’origine et voyageuse dans l’âme, lance un groupe Facebook : "View from my window". Le concept est simple : chacun partage la photo d’une vue de chez soi, depuis sa fenêtre ou sa terrasse. Le succès est… viral.