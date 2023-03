Entre Louis Rossignol et Philippe Reynaerts, 40 ans d’écart mais la même passion pour le grand écran : “un bon critique de cinéma est un éclaireur”

Entre Philippe Reynaerts et Louis Rossignol, 40 ans d’écart mais le même amour, la même passion pour le cinéma. Ce mardi, les deux hommes étaient sur la scène d’une salle du Plaza pour une conférence sur la critique cinématographique. On ne présente plus Philippe Reynaerts et ses célèbres lunettes blanches, ancien journaliste ciné. Par contre, Louis Rossignol travaille dans une boîte de production française mais surtout, a lancé il y a quelques années une chaîne YouTube baptisée “Intercut” qui décortique le cinéma sous toutes ses formes.