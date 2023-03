Mons : des cours de krav maga dès 8 ans… Pour éviter d’être victime de harcèlement scolaire

“C’est une discipline très complète qui apporte de nombreux bienfaits”, explique Reduan Collée, gérant du club. “On travaille beaucoup sur l’état d’esprit et le développement personnel, ce qui fait, je pense, la force de nos cours. Il ne s’agit pas uniquement d’apprendre la technique et de la mettre en pratique en tapant dans une patte d’ours. Ce que nous enseignons à nos adhérents va leur servir toute leur vie. ”

La force en derniers recours

S’il s‘agit de permettre aux enfants d’apprendre un sport de combat, il s’agit aussi et surtout d’apprendre à se défendre. “Le travail entrepris sur le développement de l’estime de soi limite déjà le risque de se faire harceler car on ne se laisse pas faire. Je n’ai d’ailleurs jamais eu de retours d’élèves ayant dû se défendre physiquement. En revanche, des enfants qui étaient harcelés ne l’ont plus été une fois qu’ils ont commencé les cours. ”

Et de poursuivre : “on ne prônera jamais la violence physique : on met en avant la nécessité de discuter, de ne pas céder facilement au recours à la force. Mais en cas d’agression, les jeunes seront en mesure de se défendre. ” Reduan Collée enseigne aux enfants depuis quatre ans. Et les cours ont du succès. “Surtout le mercredi, puisque j’encadre une vingtaine d’enfants âgés entre huit et 12 ans. Les cours du lundi sont en revanche moins fréquentés. ”

Pour provoquer de nouvelles adhésions, une initiation sera donc proposée le 6 mars prochain, à destination des enfants. “Un cours pour enfants s’étale sur une heure, ce qui est suffisant pour garder leur attention. On commence par l’échauffement, les étirements et l’activation, on poursuit éventuellement avec quelques jours, on enchaine sur une partie technique avant de terminer avec la mise en pratique. On intègre aussi une partie contact, ce qui permet d’apprendre à bloquer des coups et à esquiver.”

Persuadé que les enfants ont tout à gagner à découvrir la discipline, Reduan Collée espère attirer de nouveaux membres ce 6 mars prochain. Les inscriptions (gratuites) sont toujours ouvertes via la page Facebook de l’événement “Cours Krav Maga enfants pour lutter contre le harcèlement scolaire. ” Une vingtaine de places sont ouvertes.