Mons: 150 athlètes venus de toute la Belgique participeront à un tournoi de judo adapté

Équité, travail d’équipe, égalité, discipline, inclusion, persévérance, respect. Ce n’est plus à démontrer, la pratique d’un sport permet l’enseignement de ces quelques valeurs et contribue au développement de compétences personnelles et de l’estime de soi. Pourquoi serait-elle donc réservée à une seule frange de la population ? Conscientes qu’un handicap ne doit pas être un frein, certaines associations se démènent pour rendre le sport accessible à tous.