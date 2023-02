Quaregnon : l’Étoile de Bonté toujours en quarantaine pour faire face à une épidémie

“Nous avons annoncé une fermeture d’au moins encore 15 jours parce que nous attendons les résultats des dernières analyses bactériologiques”, explique Philippe Lengelé, responsable. “En fonction de ces résultats, nous pourrions éventuellement rouvrir plus tôt mais nous ne souhaitons prendre aucun risque. Nous constatons des améliorations au niveau de l’état de santé de nos pensionnaires. Les importantes mesures de désinfection portent leurs fruits.”

Équipés de protections complètes, les bénévoles ne ménagent pas leurs efforts et nettoient de fond en comble les cages, sols et gamelles. “La maladie n’est pas mortelle, même si elle peut avoir des conséquences importantes. De nombreux chiens ont perdu beaucoup de poids et nous avons dû adapter la nourriture, y compris pour ruser et parvenir à leur administrer des médicaments. Mais nous ne déplorons heureusement aucune perte. ”

Une bonne nouvelle, probablement liée à la rapidité d’intervention des équipes et à la décontamination complète du refuge. “On ne baisse pas les bras, on se dit que cela ne peut qu’aller mieux. Les chats ne sont pas touchés, heureusement. La difficulté, c’est d’éradiquer l’épidémie alors que toutes nos cages sont occupées. La transmission est aisée, d’une cage à l’autre. ” Les visites étant interdites, aucune adoption ne peut être envisagée pour l’instant. Les cages resteront donc pleines.

Pour le responsable de l’association, il est primordial de remercier celles et ceux qui se sont manifestés lors des différents appels à l’aide, qu’il s’agisse de produits ménagers désinfectants ou de nourriture adaptée aux circonstances. En revanche, il se dit extrêmement peiné par certains propos, tenus notamment sur la page Facebook du refuge. “Une personne nous a reproché d’avoir nous-mêmes provoqué l’épidémie pour faire un “nettoyage” parmi nos bénéficiaires. Nous ne pouvons pas lire ce genre de choses, c’est inacceptable. ”

Philippe Lengelé rappelle que le refuge est régulièrement saturé et que les arrivées se multiplient, de jour comme de nuit. Un seul animal porteur d’une maladie peut malheureusement en contaminer de nombreux autres.