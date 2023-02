Ramassage au Carnaval de Binche: "Le mardi matin, c’est un des meilleurs moments pour un gille"

Les gilles ont retrouvé le sourire après trois ans d'absence à Binche. ©Mathieu Golinvaux

Dès l'aube, les gilles passent de maison en maison avant de se rassembler. ©Mathieu Golinvaux

La tradition binchoise veut que, le mardi matin, les gilles passent de maison en maison avant de se regrouper un peu plus tard. Le “ramassage” ou, pour les puristes la “prise de gille” se déroule ainsi dès l’aube au son du fifre et de l’air le plus représentatif de ce moment si particulier : l’aubade matinale. “Ce sont vraiment des moments fraternels, emplis de convivialité, on forme un groupe très familial”, nous explique Joël Potiaux, président de la société des Irréductibles. “Lors d’une prise de gille, on se redécouvre comme si on ne s’était plus vus depuis des mois alors qu’on s’est quitté la veille. C’est probablement un des meilleurs moments pour un gille mais aussi pour le public. Ce sont des moments très intimes durant lesquels on ressent toute l’ambiance et la chaleur qui peuvent se dégager lors d’un Carnaval. On ressent des vibrations à l’intérieur, des sentiments indescriptibles qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. ce sont vraiment des moments magiques.”

Joël Potiaux est particulièrement fier de son fils Nathan qui, s'il ne fait pas le gille, est tamboureur chez les Irréductibles. ©Mathieu Golinvaux

Une fois rassemblés, les gilles prendront un solide petit-déjeuner fait d’huîtres ou de saumon accompagné de Champagne bien entendu. Ensuite, ils se rendront à l’Hôtel de Ville pour recevoir les félicitations des autorités communales. C’est à ce moment-là qu’ils porteront le traditionnel masque qui les rendra tous égaux le temps d’un premier rondeau notamment.

Pour les Irréductibles, un des moments-phares de la journée se déroulera lors de leur rassemblement devant leur local, le Karmeliet en l’occurrence, avant la dislocation. “Là, pendant une demi-heure, l’ambiance est à son apogée entre nous et souvent, un petit rayon de soleil perce et ce qu’on ressent alors est inexplicable.”

Ensuite, les gilles se retrouveront pour un autre moment important de la journée, celui du cortège de l’après-midi qui les verra alors revêtir leurs plus beaux atours, chapeau vissé sur la tête et panier rempli d’oranges en main. En espérant qu’il ne faudra pas attendre encore trois ans avant de revoir des gilles à Binche.