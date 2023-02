Valérie Glatigny: "Le lien entre des études de médecine en Hainaut et y exercer n'est pas étayé"

La ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, a réagi aux différents commentaires retatifs à son refus du master de médecine pour l'UMons et pour l'UNamur. Le collège communal de la Ville de Mons avait, mercredi, souligné, "la prise de position non étayée, et fondée sur des affirmations contraires à la vérité" de la ministre.