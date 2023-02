Mons : un pharmacien menacé avec… un sandwich car il ne voulait pas administrer de la méthadone

Actuellement détenu pour des vols multiples, Ludovic (prénom d’emprunt) a refusé de comparaître à la barre et a donc été représenté par son avocat.

En février 2022, le prévenu, accroc aux produits stupéfiants s’était présenté au sein d’une pharmacie afin de se procurer son traitement de méthadone. N’étant pas un fidèle client de l’établissement, le pharmacien a refusé de lui octroyer.

Face à ce refus, Ludovic est sorti de ses gonds et a menacé verbalement le commerçant : “si je te recroise, je te casserai la figure”. Dans la foulée, le malfrat a sorti… un sandwich (incroyable mais vrai) avant de le jeter sur le pharmacien. En quittant les lieux, le prévenu a même pris la peine de renverser un présentoir. Déjà bien connu de la justice, Ludovic purge actuellement des peines de 5 et 2 ans de prison. Pour ces nouveaux faits, il risque 15 mois fermes supplémentaires.

Difficile de ne pas manifester un sourire à la présentation de ce dossier. “J’ai un peu de mal à le prendre au sérieux”, a même déclaré Me Berger, avocat de la défense. “On a considéré que ce sandwich avait été utilisé en vue de blesser la victime sauf que mon client l’a plus jeté par dépit ou par colère. De plus, cet aliment n’a rien de dangereux, il ne s’agit pas d’un couteau ou d’un marteau”.

Plus surprenant encore, la question de savoir si le sandwich était mou ou dur a été posée au cours de l’audience…

”Personne n’a été blessé et je ne pense pas que le pharmacien a été réellement perturbé à la suite des faits”, a poursuivi le conseil de Ludovic. Son acquittement a été sollicité. Pour permettre au représentant du ministère public de déposer une pièce, le dossier a été mis en continuation à la date du 13 février.