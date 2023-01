Il provoque les passants avec un pistolet à billes à Mons : 1 an de prison assorti d’un sursis

Une fois intercepté par les services de police et emmenée au commissariat, le prévenu avait commencé à hurler et à se rebeller. ” Je me droguais beaucoup à cette époque”, a poursuivi Youri. “Depuis deux ans, je ne consomme plus. J’ai eu un véritable déclic”, avait-il déclaré.

Le 17 novembre 2020, jeune homme de 25 ans avait également commis des faits similaires mais cette fois-ci, avec un mateau. Il avait effectivement donné rendez-vous à un couple qu’il connaissait dans la région de Mons.

À leur arrivée, Youri avait sorti un marteau de son sac en menaçant l’homme qui était parvenu à le désarmer. Loin de s’imaginer un tel retournement de situation, le prévenu avait rapidement pris la fuite.

Trois jours après ces faits, Youri a bénéficié d’une suspension du prononcé dans le cadre d’un dossier en matière de vol…