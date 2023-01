Braine-le-Comte : Une demande de permis d’urbanisme déposée par la famille Hazard pour la création d’un complexe sportif

Le stade du Sans Fond, désormais plus utilisé, pourrait donc bien être métamorphosé. Le projet de la famille des célèbres footballeurs se tourne, évidemment, vers le sport. Deux disciplines en pleine expansion ont été choisies pour le projet. D’une part, ce dernier fera la part belle au padel. Un total de dix terrains est prévu. Quatre seront créés en intérieur, trois autres en extérieur. Les trois derniers seront quant à eux semi-couverts. Le football ne sera pas à l’honneur mais bien une discipline moins connue, le soccer-foot, qui ressemble fortement au futsal. Des vestiaires ad hoc viendront compléter la création de trois terrains.

Le sport ne sera pas le seul fer de lance du projet qui se voudra également tourné vers la gastronomie. Une grande brasserie avec terrasse verra ainsi le jour. Elle sera accompagnée d’un restaurant et d’une salle modulables et d’une salle de réunion. Les abords du complexe sportif comprendront également leur lot d’aménagements. Une plaine de jeux pour enfants, des espaces verts et un parking de 150 places seront ainsi créés.

Le projet est porté par Thierry Hazard, le papa des stars du ballon rond, ainsi que de David Grilli et Pino Giarra. Ils ont pour objectif de commencer les travaux dans le courant de l’année. Un projet d’envergure donc, à découvrir auprès du service Urbanisme de Braine-le-Comte dès ce mardi 3 janvier.