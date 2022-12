146 000 euros pour mener des projets en faveur de la biodiversité à Mons-Borinage

Pour la région de Mons-Borinage et des Hauts-Pays, ce sont plus de 146 000 euros de subsides qui vont être octroyés. Dans la plupart des communes, des actions seront entreprises dans le cadre de la semaine de l’arbre (souvent pour des montants avoisinant les 2 000 euros), mais d’autres opérations seront entreprises. “C’est un véritable soutien pour la défense de la biodiversité de notre région. Cela montre que le niveau local a toute son importance dans la préservation de la nature et que chaque action compte”, commentent les coprésidents de la régionale Ecolo de Mons-Borinage, Charlotte De Jaer et Guy Nita.

La majorité des communes concernées pourront compter sur un subside de 12 000 euros. À Frameries, citons la mise en place d’une gestion différenciée sur des cours d’eau de troisième catégorie (8 000 euros), la distribution de plants d’arbres au public lors de la semaine de l’arbre 2023 (2 000 euros) et la valorisation du réseau de sentiers (2 000 euros). À Colfontaine, les abords de la maison Van Gogh feront l’objet d’une attention particulière (1 000 euros).

À Dour, épinglons la création d’une mare et le placement de panneaux didactiques sur le site des Wallants et l’organisation d’animations pédagogiques sur les pollinisateurs tandis que dans la commune voisine d’Hensies, une prairie fleurie verra le jour à l’Avenie des Droits de l’Homme. Le projet “cimetière nature” se poursuit par ailleurs du côté de Montroeul-sur-Haine. La végétalisation des cimetières est également au programme à Quaregnon (cimetière de l’Egalité), Quévy (cimetière de Blaregnies) et Mons.

À Honnelles, outre la journée de l’arbre et l’action “un enfant, un arbre”, retenons l’aménagement et le fleurissement des cimetières et le réaménagement des espaces verts communaux. Un projet similaire sera mené à Jurbise, qui prévoit la gestion différenciée des espaces verts du parc communal et la verdurisation des espaces publics de l’entité. À quelques kilomètres de là, à Lens, un lagunage sera créé pour un montant de 1625 euros.

À Mons, la commune entend acquérir du matériel pour mener une opération de sauvetage des batraciens, lancer la permaculture du jardin au musée des Beaux-Arts, organiser les mercredis de la biodiversité ou encore procéder à des aménagements visant à favoriser la nidification des hirondelles rustiques et chouettes chevêches. Enfin, Quiévrain et Saint-Ghislain font également partie des communes retenues.

Elles développeront respectivement un projet de protection d’une mare, une action de sauvetage de batraciens, procéderont à l’installation de nichoirs à cyncle plongeur et lutteront contre la renouée du Japon tandis qu’un écopâturage et que des animations et projections du film Wallonie Sauvage seront prévues.

“Dans ce combat que nous menons en faveur de la sauvegarde de la biodiversité, les communes sont nos alliées. Elles sont incontournables dans la mise en œuvre des politiques de protection et de restauration de la nature sur le territoire public. Leur rôle est aussi essentiel pour mobiliser les citoyens à relever collectivement le défi de sauver la biodiversité, qui est notre meilleure assurance-vie face aux crises futures”, a de son côté souligné Céline Tellier.