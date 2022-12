Mons : les dons de sang toujours plus importants en fin d’année

“Si nous regardons le stock global de sang actuel, il n’est pas mauvais. Nous avons tout de même besoin de donneur de sang A, B ou O négatif. Il est important que ces donneurs viennent en cette période de fin d’année pour que nous ne tombions pas à court lors du début d’année prochaine. Les futures vacances d’hiver donneront sans doute le temps aux personnes de se déplacer”, indique Thomas Paulus, chargé de communication pour la Croix-Rouge.

Pour pouvoir attirer un maximum de personnes dans les centres de collecte, des journées spéciales seront mises en place durant lesquelles les plages horaires seront allongées. “Les 22 et 29 décembre ainsi que le 5 janvier, tous les centres de collecte seront ouverts minimum de 13 à 19h. Cela signifie que certains seront également ouverts plus tôt et d’autres plus tard”, poursuit Thomas Paulus.

Bien que les donneurs négatifs soient les plus rares, tous sont les bienvenus lors de ces journées. Les stocks peuvent en effet rapidement s’écouler si personne ne se rend dans les centres. En deux semaines, une bonne quantité de stock peut donc passer à une quantité critique si les donneurs ne continuent pas à se mobiliser.

En plus des trois dates de journées spéciales, il sera possible de donner son sang, en janvier, au Centre de Transfusion Sanguine (CTS), situé à la Chaussée de Binche 101, les lundis de 9 à 13h et de 14 à 20h. Les mardis de 9 à 15h30, les mercredis de 13 à 18h et les vendredis de 13 à 18h30.

Il sera également possible de donner son sang à la salle Calva de Maisières le 16 janvier de 15h30 à 18h30. La salle Roi Baudouin d’Aulnois accueillera les donneurs le 18 janvier de 16h30 à 19h et la Maison du Peuple de Bougnies le fera le 31 janvier de 17 à 19h.