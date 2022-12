Les communes de Mons-Borinage se mobilisent pour réduire leurs factures énergétiques

La réduction de la température est d’application dans l’ensemble des communes boraines. Pour le reste, le personnel communal est régulièrement sensibilisé pour continuer à appliquer des gestes quotidiens en vue de réduire la facture énergétique.

“Nous avons déjà mis en application la mesure de réduction des chauffages à 19 degrés”, indique Isabelle Galant, bourgmestre de Lens. “Nous essayons de sensibiliser le personnel communal. Lorsque quelqu’un quitte un local nous lui demandons d’éteindre les lampes et son ordinateur mais également d’éteindre le radiateur”, ajoute Véronique Damée, bourgmestre de Quiévrain.

“Les espaces qui ne sont pas utilisés comme espaces de vie ne sont plus chauffés. Nous possédons d’ailleurs pas mal de couloirs assez volumineux dans lesquels nous coupons tout bonnement le radiateur. D’une manière plus structurelle, nous répondons davantage à des appels à projets visant la rénovation énergétique de nos bâtiments communaux”, poursuit Jean-Marc Dupont, bourgmestre de Frameries.

La rénovation énergétique des bâtiments communaux est également une priorité d’autres communes. C’est le cas, par exemple, à Hensies où des subsides ont été obtenus pour la rénovation du complexe sportif de Thulin et pour les installations footballistiques d’Hensies. À Dour, c’est le centre sportif d’Elouges qui sera rénové énergétiquement. Du côté de Quiévrain, le Centre d’Animation se refera une seconde jeunesse également.

Outre les rénovations énergétiques, des actions de sensibilisation sont menées dans les clubs de sports. “Nous sommes en train de régler les chaudières des centres sportifs à 16 degrés. En réglant directement la température sur les chaudières, il ne sera pas possible pour les utilisateurs d’augmenter le chauffage. Nous estimons que lorsque l’on pratique une activité physique, cette température est suffisante”, avait indiqué Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. “Dans nos trois salles omnisports, nous avons demandé à réduire la température pendant les entraînements”, complète Damien Jenart, bourgmestre de Quaregnon.

Les écoles aussi sont invitées à faire des efforts. “Nous avons conscientisé nos écoles pour qu’elles réduisent le chauffage dans les classes”, confie Florence Lecompte, bourgmestre de Quévy. “Pour nos décorations de Noël, nous allons également faire des économies en passant au LED. Un minuteur sera également installé pour qu’elles s’éteignent en même temps que l’éclairage public. ”

Du côté de Boussu, les églises ont également été conscientisées pour limiter leurs dépenses en se regroupant, par exemple, au sein d’une même église pour organiser leur messe. À Mons, les initiatives sont également multiples.

”La plupart des bâtiments sont équipés de chaudière condensation gaz et d’une régulation. Celle-ci est programmée en fonction des horaires, des congés, des températures de consignes (éco, préconfort et confort)…”, indique la Ville de Mons. “Toutes les températures ont été diminuées d’un degré. Préalablement la température de confort dans les bureaux était de 20°C, elle a été revue à 19°C, celle-ci varie en fonction des occupations, légèrement plus haute pour des classes de maternelle et plus basse pour des halls omnisports. Nos bâtiments sont équipés de régulation qui anticipe suivant les températures extérieures.”

Avant de poursuivre : “pour l’éclairage, des appareils LED sont installés et couplés à une gestion : crépusculaire, horloge, détection de présence dans les communs et de la détection d’absence dans les locaux. En ce qui concerne l’éclairage public, celui-ci est éteint entre 00h et 5h excepté dans les hypercentres (Mons et Jemappes).”

Depuis quelques années des panneaux photovoltaïques sont placés sur les bâtiments communaux, ce qui permet également de diminuer les factures électriques. Toujours en phase de test, des compteurs intelligents ont été placés, ils permettent de nous alerter en cas de consommations anormales et ainsi éviter les dérives. “De plus, un groupe de travail a été mis en place et a proposé plusieurs actions à court et moyen terme afin de diminuer les consommations”, conclut la Ville de Mons.