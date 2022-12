Fusion Helora : la CSC ne fera pas grève à Ambroise Paré le 14 décembre

“La CSC Services publics était en front commun lors de la grève du 31 mai dernier dans le but de s’opposer à la fusion car nous étions contre la privatisation d’un hôpital public. Mais celle-ci a été actée : les dirigeants de l’institution et ses administrateurs l’ont ratifiée lors du dernier conseil d’administration”, souligne Mélisa Maggio, secrétaire permanente soins de santé Hainaut pour la CSC.

“C’est une décision qui n’incombe pas aux syndicats mais bien aux dirigeants de l’intercommunale. Il n’est pas question de faire volte-face mais notre priorité est désormais de favoriser le dialogue social pour sauvegarder les acquis sociaux de l’ensemble des travailleurs d’Ambroise Paré. Dans cet objectif, nous avons réclamé une concertation sociale en urgence, uniquement avec le secteur public, afin d’établir un protocole secteur public avec nos revendications.”

Et de poursuivre : “il est important que les travailleurs soient rassurés par un protocole d’accord qui engage officiellement les autorités publiques à garantir le maintien des acquis sociaux des agents : congés, primes, rémunérations,… et ce dès l’entrée en vigueur d’Hélora et sans limite de temps.” La réunion de concertation se tiendra ce jeudi matin. Les travailleurs seront informés de la teneur des premiers échanges dans la foulée.

Concrètement, la CSC réclamera donc la sauvegarde des acquis sociaux sans limite de temps, l’impossibilité de régression, le maintien du contractuel de la fonction publique qui garde son statut RGB avec une possibilité d’évolution de carrière, et finalement une continuité des nominations, malgré le changement du statut public-privé. “Les statutaires garderont, eux, leurs acquis du fait de leur statut protégé. Les travailleurs du Chêne aux Haies ne sont quant à eux pas concernés”, précise encore Mélisa Maggio.