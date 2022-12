Elouges: un monument d’hommage aux mineurs sera inauguré dans le courant de l’année prochaine

“En ce jour de Sainte Barbe, c’est pour moi l’occasion de vous annoncer la mise en place d’un monument d’hommage aux mineurs à Élouges dans les jardins de la tour du Monceau”, indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. “Ce lieu sera inauguré dans le courant de l’année 2023. Il accueillera donc un lieu dédié à toutes celles et ceux qui ont perdu la vie dans nos charbonnages. Aucun lieu de ce type n’existe sur notre entité et grâce au travail réalisé par Freddy Adam nous pourrons y mentionner les noms des victimes. Notamment celles des catastrophes du charbonnage de Ferrand. ”

Les lieux vont avoir droit à une seconde jeunesse pour accueillir ce tout nouveau monument. “La grande et la petite tour restaurées, l’escalier interne à la petite tour également restauré, le sommet accessible et sécurisé, la cloche, les jardins et le mémorial seront accessibles au public vers la mi 2023”, poursuit Carlo Di Antonio.

Cette annonce n’arrive pas à n’importe quel moment puisque la Saint Barbe était largement fêtée par les mineurs. Elle est en effet la sainte patronne, entre autres, des mineurs. Du temps où les charbonnages fonctionnaient dans la région, cette fête était très importante. Patrons, ingénieurs et mineurs organisaient discours, défilé et fête souvent bien arrosée.