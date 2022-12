Budgets participatifs à Mons : 13 projets ont été retenus et seront financés par la ville

“25 dossiers de candidature ont été soumis par des citoyens constitués en asbl ou en association de fait”, précise Charlotte De Jaer (Ecolo). “C’est le même nombre que l’an dernier, c’est donc un signe positif pour nous car cela démontre le dynamisme des citoyens. ” In fine, 24 dossiers ont été soumis au vote et au jury, l’un d’eux étant considéré comme irréalisable après analyse de faisabilité par les services de la ville et 13 sont financés.

“On se réjouit de la diversité des projets retenus. Il s’agit de projets d’ampleur mais aussi de projets plus petits, ou plus simples dans leur réalisation, de projets portés par des asbl actives à Mons ou plutôt par des collectifs de citoyens. Ils seront par ailleurs réalisés aux quatre coins de l’entité de Mons.” Le projet le moins onéreux (1 864 euros) consiste par exemple en l’embellissement du tunnel de la gare de Nimy via des fresques sur les murs et les abords et l’embellissement d’un sentier.

Les plus onéreux, pour un montant de 30 000 euros, permettront la réhabilitation de la rue du Mont du Parc par l’asbl L’Institut du Sacré-Cœur de Mons via des travaux d’aménagement verts et de loisirs (la ville projette de réaliser des travaux de voirie en cet endroit) ou encore la création d’un espace de rencontre convivial et mobile pour lutter contre l’isolement social, projet porté par l’asbl Pourquoi pas toi ?

Mons : le futur de la Maison Folie se précise

Les autres projets lauréats sont : la couverture du jardin suspendu à Mons, la création d’un bike repair social club pour permettre la réparation de vélo de manière participative, la création et animation de jardins thérapeutiques et de jardins à vocation sociale, l’ouverture d’une grainothèque, le traçage et balisage d’un chemin de randonnée pour parcourir la région de Mons, le développement d’ateliers de jardinage et de sensibilisation à l’environnement, la création d’un potager partagé, la création d’un abri permettant la récolte d’eau pour alimenter parterres et potagers et, finalement, la réalisation par des grapheurs locaux d’une fresque murale sur le pignon d’un établissement scolaire.