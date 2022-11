Mons: des mesures mises en place au sein de la HEPH Condorcet pour venir en aide aux étudiants précarisés

La crise énergétique est devenue un sujet de préoccupation global. Les factures sont chères et les étudiants les plus précaires sont évidemment les premiers touchés par ces augmentations. Entamer et réussir des études supérieures est déjà un emploi à plein temps : les cours, la préparation de ceux-ci, l’étude à domicile, les nombreux trajets pour se rendre sur le campus… Les étudiants ne devraient pas, en plus, se soucier de leurs dépenses liées aux augmentations des prix de l’énergie.