Mons : un club pour faciliter les rencontres… Et se challenger !

“Tous les deux, nous lisons beaucoup de livres sur le développement personnel”, expliquent les deux amis. “C’est enrichissant mais malheureusement, ça s’arrête souvent là. On se contente de la lecture et derrière, il n’y a aucun acte concret parce qu’il est facile de se trouver des excuses. On s’est dit que créer un groupe au sein duquel on se motiverait pourrait être une première étape. Franchir la porte du club est une première étape. On a hâte de voir ce que ça donnera mais quelques personnes se sont déjà montrées intéressées.”

Concrètement, les participants pourront participer à une série de défis très variés. “Tout commence par une discussion. On pose donc une question destinée à briser la glace et à orienter les échanges. Par exemple : quelle activité rêves-tu de faire sans encore jamais avoir osé ? Au fil des réunions, la liste des activités potentielles va s’allonger, ce qui nous permettra d’en choisir une pour la semaine suivante.” Accrobranche, trail, escape game, paint ball, saut à l’élastique,… sont autant de possibilités.

“Pour la première réunion, on a décidé d’aller sur la foire de Mons. C’est un vaste terrain de jeu, on peut par exemple affronter sa peur du vide, de la vitesse,… Le tout dans une bonne ambiance et avec l’envie de s’amuser. On compte beaucoup sur l’entraide et la solidarité au sein du groupe. Les encouragements sont importants pour aider chacun à se surpasser. Évidemment, on ne forcera jamais rien, chacun garde sa totale liberté.”

Un débriefing sera par ailleurs proposé à la fin de chaque séance. “On a fixé une tranche d’âge de 25 à 40 ans mais elle n’est en réalité pas limitative.” Notons que l’adhésion est gratuite mais que certaines activités seront payantes. Le lieu de chaque réunion sera annoncé aux participants après qu’ils se soient manifestés auprès des organisateurs via le 0476/81 01 64 ou via la page Facebook Club des Supers Dragons.