Mons : 20 défis romantiques et sexuels à retrouver dans le calendrier d’une doctorante de l’UCL

“Ce calendrier se veut romantique et sexuel. Il vous proposera chaque jour des petites attentions à avoir l’un envers l’autre afin de nourrir le couple et la sexualité. Un couple heureux c’est avant tout un couple qui se consacre une attention particulière chaque jour. Ce calendrier a pour but de suggérer des idées. Il sera peut-être à l’origine de nouvelles habitudes pour certain ou bien bénéfique à la (re) découverte d’expérience, pour d’autres”, indique Charlotte Leemans, doctorante à l’UCL.

20 défis sont proposés pour stimuler les couples. ©D.R.

En plus de stimuler les couples, ce calendrier a été testé scientifiquement. “Selon une étude réalisée dans une université Belge (Stas&Leemans, 2022), les couples ayant participé à ce calendrier ont vu leur satisfaction conjugale et sexuelle augmenter et cela sur du long terme ! La pauvreté du répertoire sexuel des couples est un des freins à la satisfaction sexuelle et conjugale. Nous avons tendance à reproduire souvent la même chose. Notre routine a des composantes confortables et agréables, mais ce calendrier nous propose de la pimenter durant une période”, poursuit Charlotte Leemans.

Chaque défi repose sur les cinq grands courant de la psychologie. On y retrouve ainsi le courant systématique qui repose sur l’aspect relationnel, le courant comportemental ainsi que les courants cognitif, basé sur le mental, corporel, basé sur les ressentis du corps et historique, basé sur le vécu des couples.

“Souvent, les couples s’aiment mais sont confrontés à un manque de temps et à la routine conjugale. Ce manque de temps entraîne très souvent une diminution de la vie sexuelle et conjugale. Ce calendrier nous permet de rester vigilants quant au fait de conserver du temps pour son couple. Ce calendrier n’a nullement la prétention de définir ce qu’est une “bonne” sexualité. Son objectif est de donner aux couples des idées et de leur proposer de prendre un temps imparti afin de les réaliser. Certains défis ou suggestions pourraient ne pas convenir. Libre à chacun de ne pas les réaliser, ou encore mieux de les adapter. C’est ici l’opportunité pour nous de rappeler à quel point le consentement est important pour une vie affective et sexuelle épanouie”, conclut Charlotte Leemans.

Ce calendrier plus qu’original est disponible sur le site : www.calendrier-couple.be au prix de 19 euros. Il est également disponible dans la librairie partenaire “Graines de vie” située Chaussée de Charleroi n°17 à 5140 Sombreffe.