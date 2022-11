Ancienne institutrice, Aurélie s’est reconvertie dans la pâtisserie à Epinois : “C’est mon évasion”

Institutrice de formation, Aurélie a travaillé du côté de Frameries dans plusieurs écoles avant de quitter le monde de l’enseignement pour se lancer dans… la pâtisserie. “Je n’arrivais pas à trouver une place stable et devais me contenter de courts remplacements ce qui ne me convenait plus et je me suis lancée dans la pâtisserie, notamment en cours du soir”, explique la jeune Spinacienne de 31 ans. “J’ai travaillé dans plusieurs boulangeries/pâtisseries pour finir responsable de la pâtisserie dans un établissement réputé à Waterloo.”