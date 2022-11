François Desquesnes concernant la réparation de la N524 à Neufvilles : "ce dossier avance à un rythme d’escargot…"

Ce lundi après-midi, le Député wallon François Desquesnes (Les Engagés) a interpellé le Ministre Philippe HENRY (ECOLO) sur la “réunion importante” qu’il avait annoncée le 3 octobre dernier… Cette réunion devait rassembler toutes les parties intervenantes afin de planifier les travaux de réparation de la N524 et de répartir leur coût. "Le ministre a reconnu en séance que cette réunion promise il y a 6 semaines n’a toujours pas eu lieu", a indiqué le député dans un communiqué. "Voilà maintenant plus 17 mois qu’un effondrement du sol s’est produit sous la N524 à la sortie de Neufvilles, route de Montignies, engloutissant un tronçon complet de la route, des prairies et des arbres."