Démolition-reconstruction de l’école de Ghlin : les travaux seront lancés début 2023

“Le projet prévoit la sortie de terre d’un nouvel ensemble, qui abritera trois classes de maternelles, six classes de primaires, un réfectoire, des salles polyvalentes et une salle de gymnastique avec vestiaires”, expliquent Nicolas Martin (PS), bourgmestre, et Catherine Houdart (PS), échevine de l’enseignement. On y retrouvera aussi l’antenne ghlinoise de la bibliothèque communale avec un accès distinct, le tout réparti dans un bâtiment rez + 1.

Une école "moins énergivore"

“La nouvelle école sera construite devant la structure existante, dans l’alignement dans la salle Calva.” La scolarité des élèves ne sera donc en rien impactée par la tenue des travaux, qui devraient prendre fin au premier trimestre 2026 si tout se passe comme prévu. “L’actuelle école n’est pas vieille, la construction date des années cinquante. Mais le bâtiment a été construit de plain-pied et est très long… Et donc énergivore.”

Le contexte actuel de crise renforce les autorités communales dans leur souhait d’apporter une réponse à cette problématique. “La nouvelle infrastructure nous permettra de réduire la facture énergétique puisqu’elle sera construite selon le standard passif et la norme QZEN. L’isolation sera très performante, l’étanchéité à l’air renforcée et le besoin en chauffage réduit.” Notons encore qu’une installation photovoltaïque de 10 kwc permettre de réduire les besoins électriques en évitant l’utilisation de 21 000 kWh d’énergie primaire par an, et le rejet de 5,4 tonnes de CO2 par an.

“L’école communale a connu ces dernières années une évolution de sa population scolaire, notamment du fait qu’elle soit située dans un secteur recherché de la région de Mons. Il convient de mettre sur pied des projets capables de répondre à cette augmentation des besoins et aux attentes des équipées pédagogiques et des élèves, qui profiteront d’un nouveau confort indéniable.” Le projet est soutenu par l’ensemble du conseil communal.

Plus de 700 000 euros seront dédiés à la démolition du bâti existant tandis que 5,2 millions d’euros sont destinés à la reconstruction. La Fédération Wallonie-Bruxelles subsidie le projet à hauteur de 60 %.