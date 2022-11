Meurtre à Frameries : le fils de la victime inculpé de parricide

Les faits s’étaient produits ce dimanche soir. Ce sont des voisins qui avaient prévenu les secours suite à l’appel au secours du fils de Daniel, un Framerisois de 67 ans qui résidait Clos des Chardonnerets. Les circonstances du décès et la façon dont la victime a perdu la vie restaient jusqu’ici floues. On en sait désormais un peu plus même si des zones d’ombre subsistent.