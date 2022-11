Vandalisme et violence au stade du RFB : "nous souhaitons apaiser les esprits et tensions"

“Cette réunion avait plusieurs objectifs. Tout d’abord, s’assurer que nous étions sur la même longueur d’onde”, précise Jean-Claude Debiève (PS), bourgmestre. “Ensuite, confirmer qu’une aide aux victimes est prévue.” Spécialisée dans les interventions post-traumatiques, l’asbl montoise Résilience épaulera les enfants qui souhaiteraient une assistance psychologique. Ceux-ci pourront se présenter au stade Saint-Charles de Boussu-Bois ce mercredi dès 18 heures.

Enfin, différentes mesures ont été envisagées pour que pareils événements ne puissent plus jamais se produire. “Nous avons discuté de plusieurs choses mais rien n’a été décidé. Dans les grandes lignes, nous ne pouvons qu’insister auprès de chaque club pour que les éléments perturbateurs ne puissent plus accéder aux stades et que le contrôle des supporters soit intensifié. Nous espérons une réaction de la Fédération et des sanctions exemplaires de la justice à l’encontre des auteurs.”

Des auteurs qui, pour l’instant, restent inconnus. “On peut lire et entendre beaucoup de choses mais nous insistons sur le fait que les responsables de cette intrusion n’ont pas encore été identifiés. Il peut s’agir de n’importe qui, de supporters adversaires comme d’une bande de petits malfrats ayant l’intention de tout casser. Des indices sont en possession de la police, il lui revient de poursuivre l’enquête et de la boucler.”

Pour Jean-Claude Debiève, de telles scènes de chaos ne peuvent rester impunies… Mais ne doivent pas effacer les valeurs premières du sport. “Nous souhaitons à tout prix apaiser les esprits et les tensions. Un match de football doit avant tout être un moment de plaisir, de partage, de rencontre. Il n’est pas question que quelqu’un rentre au stade avec un esprit revanchard, une volonté de s’en prendre à l’équipe ou aux supporters adverses.”

Et de conclure : “On évolue dans une société où la violence fait partie de nos quotidiens. C’est d’une tristesse sans nom, plus encore lorsque des jeunes se retrouvent victimes des agissements de quelques individus qui manquent visiblement d’éducation, voire d’intelligence. Tout doit être fait pour encadrer les personnes qui sont traumatisées afin d’éviter qu’elles ne gardent des séquelles psychologiques de cette agression inqualifiable."

La police poursuit de son côté ses investigations. La commune de Boussu a quant à elle officiellement déposé plainte.