“Je ne suis pas active dans le milieu animalier mais cet été, je suis sentie bien démunie et fort émue lorsque j’ai pris connaissance de la situation dans laquelle se retrouvait un habitant de 82 ans”, explique la Montoise. “Isolé et sans famille, il vit avec ses trois chiens. Il a fait une grave chute et s’est fracturé plusieurs os, ce qui a nécessité une hospitalisation suivie d’une période de revalidation.”

Impossible pour l’octogénaire de prendre soin de ses animaux dans ces conditions. “Il n’avait personne pour garder ses chiens. Conséquence, il a refusé de se faire opérer tout de suite et de les abandonner. Il a préféré rester chez lui de nombreux jours, avec des souffrances horribles, en attendant de trouver une solution.” C’est finalement Stéphanie Carion, touchée par cette histoire, qui a accepté de faire du dog-sitting.

“D’autres citoyens ont eu vent de l’histoire et ont également fait appel à moi pour garder des chats, là encore parce que la propriétaire était hospitalisée. Je me suis demandé si la ville de Mons était en mesure de proposer des solutions plus concrètes dans ce genre de cas. On estime qu’un Montois sur trois est propriétaire d’un animal, personne n’est donc à l’abri. Des subsides pourraient plus que probablement être décrochés auprès de la Région wallonne.”

Et de poursuivre : “J’avais évidemment cherché des solutions, financièrement abordables pour ce pensionné avant de me rendre compte que rien de la sorte n’existait. Ces animaux sont bien souvent plus que de simples animaux. Il s’agit parfois de la seule compagnie de ces personnes. Je vais donc demander au conseil communal des solutions pour aider les personnes isolées, de solliciter des subsides et de dégager un budget spécifique pour lutter contre l’isolement des maîtres et les accompagner pour s’occuper, le temps qu’il faudra, de ces animaux.”

L’éducatrice réclamera également la création d’un réseau sur lequel les citoyens pourraient trouver une solution ensemble pour les animaux des personnes isolées. “Je sais que la plateforme Hoplr pourrait être utilisée pour cela mais cela ne me paraît pas suffisant car des personnes plus âgées, plus susceptibles d’être en difficulté, n’ont pas forcément internet. Pourquoi pas des encarts réservés aux citoyens dans le magazine communal ?”

Les échanges autour de cette proposition se tiendront dans le cadre du conseil communal ce mardi.