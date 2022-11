Accident du chef de corps de Mons-Quévy : le dossier est toujours à l’instruction

Rapidement après les faits, la presse révélait que selon la prise de sang réalisée à l’hôpital, le taux d’alcool du chef de corps était de 3,06 grammes par litre de sang, soit six fois plus que limite autorisée au volant… Tandis que le résultat de l’éthylotest réalisé par les équipes de la zone de police boraine le soir de l’accident était, lui, négatif. Au niveau politique, les réactions n’avaient pas tardé. Mons en Mieux avait ainsi réclamé la suspension immédiate de Jean-Hubert Nicolay et que toute la transparence soit faite dans ce dossier.

Plus de huit mois après les faits pourtant, les zones d’ombre sont toujours nombreuses. Aucune sanction n’a été prise à ce stade à l’encontre du principal intéressé. “L’affaire est toujours à l’instruction et comme toujours lorsqu’il s’agit d’un dossier à l’instruction, aucune communication ne se justifie pour l’instant”, nous explique-t-on du côté du SPF Intérieur. L’enquête se poursuit donc pour déterminer les circonstances de l’accident mais surtout, établir des responsabilités.

Des agents de police ont-ils falsifié le résultat de l’éthylotest effectué sur les lieux de l’accident ? Y a-t-il eu de fausses déclarations ? Les questions restent pour l’instant sans réponse mais le parquet avait confirmé son intention de gérer le dossier comme n’importe quelle autre affaire. Reste donc à patienter – encore – afin de prendre connaissance des conclusions et des éventuelles répercussions que les faits pourraient avoir sur le chef de corps de la police montoise.