L’enseigne La Capsulerie débarque aux Grands Prés de Mons

La nouvelle ne passera pas inaperçue auprès des amateurs de café. En effet, la Capsulerie, déjà présente dans le piétonnier montois, ouvre une seconde enseigne au sein des Grands Prés, plus précisément à l’intérieur de l’hypermarché Carrefour. La boutique, totalement indépendante de ce dernier, s’étalera sur plus de 100 m2 et proposera plus de 60 saveurs différentes. A priori, tout le monde devrait y trouver son bonheur.