Estinnes : le Chalet d’Hiver, clap première à l’Abbaye de Bonne-Espérance

Cela aurait dû être la deuxième édition mais la crise sanitaire, qui reprenait de plus belle en novembre 2021, avait freiné les ardeurs de Laurent Cascione, organisateur de l’événement Le Chalet d’Hiver qui prendra donc ses quartiers pour la première fois sur le magnifique site de l’Abbaye de Bonne-Espérance à partir du 25 novembre prochain et jusqu’au 7 janvier. "On va continuer sur notre lancée de l’événement qu’on avait organisé au même endroit au printemps", explique Laurent Cascione, organisateur. "La principale différence, c’est que l’on va quitter le jardin botanique pour se placer à l’arrière avec une jolie vue que la basilique Notre-Dame."