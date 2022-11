Après Baisieux, les cimetières d’Audregnies et Quiévrain deviendront également verts

“Un cimetière vert ou cimetière nature, est un cimetière où l’on a mis en place un couvert végétal, herbes et/ou plantes à fleurs, à la place des zones minérales (par exemple, l’enlèvement des graviers et le remplacement par une pelouse) ”, indique la commune de Quiévrain. “Dans le cadre d’un projet pilote, le cimetière de Baisieux est totalement enherbé depuis l’automne 2021. Au vu des retours positifs, le verdissement des autres cimetières de la commune a été programmé, tout d’abord au cimetière d’Audregnies et, par la suite, au cimetière de Quiévrain. ”

La “végétalisation des cimetières” permettra d’ajouter des chaînons supplémentaires au réseau écologique. En effet, l’implantation de zones fleuries, d’espaces enherbés, la plantation d’arbres, etc permettront d’accroître les zones favorables à la nature.

“On constatera un embellissement des lieux via la plantation des plantes à fleurs et la création de zones enherbées (à l’instar des cimetières d’outre-Atlantique et d’outre-Manche). Cela permettra d’avoir un lieu agréable et paisible pour se recueillir en toute intimité”, conclut la commune Quiévrain.

Pour rappel, Le projet avait germé dans les esprits de l’échevine de l’environnement il y a quelques années. Confronté à une interdiction de l’utilisation de produits phyto, le collège communal devait trouver d’autres solutions pour intervenir partout, en même temps, sans engins mécaniques. Sous l’égide de l’asbl Adalia, qui accompagne les communes dans leurs projets de gestion différenciée, le collège avait donc planché sur un projet de verdurisation du plus petit cimetière de l’entité.

Ce sera donc désormais au tour des cimetières d’Audregnies et ensuite de Quiévrain de suivre ce même processus. Pour la mise en place de ce cimetière vert, le cimetière d’Audregnies sera fermé du 16 novembre au 19 décembre 2022. L’objectif est d’éviter que les visiteurs ne piétinent une herbe en cours de pousse.