Binche : elle retrouve un voleur récidiviste qui lui avait dérobé son GSM et le livre à la police

Jusque-là tout va bien sauf qu’une fois à son domicile, Sylvie se rend compte qu’on lui a dérobé son GSM de service ainsi que son portefeuille. "J’ai un problème avec la clé de ma voiture qui ne fonctionne plus bien ce qui fait que durant les trois minutes nécessaires à récupérer mon fils, j’avais laissé les portes ouvertes. Une erreur de ma part dont a profité le voleur. Je me suis alors rendu au bureau de police qui a acté ma plainte. J’étais certaine que l’individu que j’avais croisé à l’académie était celui qui avait volé dans ma voiture et je l’ai décrit au policier qui a cru reconnaître, d’après ma description, un récidiviste qui n’avait jusque-là jamais été pris la main dans le sac."

Jusque-là, car grâce à la ténacité de "Sherlock" Marie, le voleur notoire a pu être appréhendé. "En quittant le commissariat, je me suis dit que cela ne pouvait pas en rester là. Il s’agissait de mon GSM de service, mon outil de travail et j’étais très mal vis-à-vis de mon employeur qui aurait dû le faire remplacer. J’ai donc tourné dans Binche en voiture en étant persuadée de pouvoir le retrouver et c’est ce qu’il s’est passé, dans l’avenue Wanderpepen."

La Binchoise a alors rappelé la police qui a suivi en direct, avec l’aide des caméras de surveillance de la ville, la progression de l’individu en question. "Les agents sont arrivés très rapidement et ont fouillé les poches de l’individu que j’avais reconnu. Celles-ci contenaient mon GSM de service ainsi qu’un autre GSM tout neuf !"

Car l’individu n’en était pas à son coup d’essai ce jour-là. "Entre-temps, une dame, que je remercie au passage, m’avait contactée via Messenger pour me dire qu’elle avait trouvé dans la rue mon portefeuille dans lequel ne manquaient que mes cartes de banque et ma carte d’identité. Celle de mes enfants, il n’y avait pas touché mais je les avais déclarées perdues à la police. Cette dame avait aussi trouvé, au même endroit, deux autres portefeuilles qui appartenaient à des ouvriers eux aussi dépouillés dans la matinée."

Tout est donc bien qui finit bien pour Marie qui, hormis ses cartes de banque, a pu récupérer ses effets mais qui devra remplacer les cartes d’identité de ses enfants ainsi que la sienne, une mésaventure dont elle se serait bien passée…

L’individu arrêté suite à cette affaire devra quant à lui faire face à ses responsabilités ainsi qu’à la justice.