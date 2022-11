Ressaix : trois cousins se lancent dans un service traiteur... mauricien

Les trois cousins veulent faire goûter la cuisine de leurs origines. ©Dodo Food

Satini Bringelle, Vindaye, Carry, Rougail, le nom de ces plats ne vous dira rien mais si on écrit shutney d'aubergine, salade de poulpe ou de poisson, curry de poulet, de poisson ou de scampi ou encore viande à la sauce tomate créole, ça donne l'eau à la bouche. "On propose également un bol de riz renversé qui est vraiment un plat typique de chez nous aux saveurs asiatiques. Depuis qu'on est tout petit, notre grand-mère nous cuisine ces plats avec amour et c'est à notre tour d'en faire profiter aux autres. La nourriture mauricienne, c'est vraiment quelque chose d'inédit dans la région et on croit en notre projet."

Des plats (a)typiques

C'est dans une cuisine professionnelle située à Ressaix que les trois cousins préparent les plats avec, en plus des ustensiles classiques de la cuisine, des ustensiles spécifiques à la cuisine mauricienne utilisés jadis par leur grand-mère. "Ce projet, on le prépare depuis deux ans. Ma cousine et moi, nous n'avons que peu d'expérience dans le domaine de l'HoReCa mais Sébastien a une formation en cuisine et on apprend beaucoup de sa part. Tous nos produits sont frais et préparés par nous-mêmes."

Des plats alléchants. ©Dodo Food

Pour le moment, le Dodo Food, nommé ainsi en l'honneur du célèbre dodo, animal endémique mauricien qui a disparu au 17e siècle, n'est ouvert que le week-end et en service traiteur. "On voulait, au départ, se lancer dans un food-truck mais on a changé d'avis, estimant qu'il fallait y aller petit à petit. Et, pourquoi pas, un jour ouvrir un restaurant ? Ce serait le top."

Infos et réservations sur la page Facebook de Dodo Food.