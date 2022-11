Le singe de Mons de passage dans les locaux de l’UMons afin de passer une série de tests (Vidéo)

Connu de tous mais également plein de mystères, le singe de Mons était donc passé au crible ce mardi. "Les travaux de la façade de l’Hôtel de Ville offrent la possibilité d’analyser en profondeur le singe de Mons", indique Sophie Simon, conservatrice au sein de la Ville de Mons. "L’histoire du singe de Mons reste assez floue. Seuls les historiens se sont déjà penchés sur son cas mais aucune analyse pluridisciplinaire n’avait pu avoir lieu jusqu’à aujourd’hui. Nous savons qu’il était déjà présent sur l’Hôtel de Ville au 18e siècle et qu’il a été déplacé au cours du temps. Mis à part cela, nous ignorons tout de son année de création et de sa conception. Ces premières analyses permettent donc d’avoir une base qui pourra s’affiner au cours du temps et des avancées technologiques."

Une série de tests attendait donc le singe de Mons tout au long de la matinée. Après avoir été pesée, la statue est passée en radiologie avant de subir des tests d’ultrason. "La statue pèse 29 kilogrammes. Nous avons ensuite réalisé deux expositions de cinq minutes en radiologie pour déterminer si plusieurs matériaux le composent, voir ses éventuelles cavités et déterminer sa composition", confie Pascal Bougard, technicien en laboratoire.

Le singe de Mons a été pesé. ©F.D.

Les premières analyses se sont ensuite montrées plutôt concluantes. "L’absorption des rayons x fait varier la couleur du film qui résulte de la radiographie. Sur ce dernier, nous pouvons clairement observer que le singe est de composition parfaitement homogène et de variation continue. Certaines parties ressortent plus blanches après analyse en raison de leur épaisseur mais il est clair qu’un seul matériau constitue la statue qui ne possède aucun trou ni cavité", poursuit-il.

Les analyses d’ultrason se sont montrées quant à elle bien moins concluantes. Il faut écrire aussi que réaliser des tests sur un tel ouvrage est loin d’être une tâche facile. "Le plus difficile est d’analyser un ouvrage sans impacter son intégrité physique. Normalement, pour déterminer la composition d’un objet, nous découpons quelques échantillons pour en faire une analyse, ce que nous ne pouvons pas faire ici", explique Fabienne Delaunois, cheffe du service métallurgie de l’UMons. "La deuxième difficulté se situe au niveau de la date de création du singe. Nous ne savons pas s’il date du 14 ou du 15e siècle tout comme nous ne connaissons pas les techniques utilisées à l’époque. Nous essayons donc de trouver des méthodes pour déterminer sa composition."

Une série de tests a été réalisée pour déterminer la composition du singe de Mons. ©F.D.

Après maintes analyses, il ressort finalement que le singe de Mons serait composé d’une partie coulée en fonte et qu’un socle se serait ajouté sur la partie arrière afin de pouvoir fixer le singe sur la façade de l’Hôtel de Ville. Un bon début donc qui répond quelque peu aux interrogations des experts en métallurgie présents sur place. Les hypothèses ne restent pas moins nombreuses et tenteront de trouver des réponses au fil du temps.