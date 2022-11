Le ministre Henry interrogé sur le dossier de la gare de Mons : "La Région wallonne ne devait pas assurer un suivi"

Alors qu’Elio Di Rupo s’était contenté de botter en touche, le ministre Henry n’a guère fait beaucoup mieux. "Parmi les critiques contenues dans le rapport de la Cour des comptes sur la construction de la nouvelle gare de Mons, il y en a une concernant l’OTW ne respectant pas les règles de contrôle des opérations. À la page 49 du rapport de la Cour des comptes, on peut lire ceci : La convention du 1er mars 2020 entre la SNCB, la Région wallonne et l’OTW entérine l’intégration de la gare des bus dans le projet de la gare et elle prévoit de mettre sur pied un comité de concertation, dont l’objectif est de maintenir une relation de confiance et de garantir la bonne collaboration entre parties. Ce comité doit être constitué de représentants des différentes parties et les décisions doivent s’y prendre à l’unanimité. La Cour des comptes constate que le comité de concertation ainsi que le règlement d’ordre intérieur n’ont pas été mis en place conformément aux termes de la convention signée entre les parties", indique John Beugnies avant de poursuivre.

"Bien qu’Eurogare indique qu’une collaboration officieuse ait eu lieu, la Cour des comptes n’a pas disposé de documents attestant les discussions et prises de décision concernant la mise en œuvre du projet. Par conséquent, il ne lui a pas été possible d’analyser le suivi de la gestion du projet et les interventions des différents acteurs. Pourquoi la convention n’a-t-elle pas été respectée ? Pourquoi les collaborations et prises de décisions ont-elles eu lieu de manières officieuses ? Pourquoi avez-vous affirmé que la Région wallonne n’avait aucune responsabilité dans cette affaire, alors que ce rapport tend à démontrer l’inverse ? Pourquoi n’y a-t-il pas eu, à la suite de ce rapport, de mesures prises pour que la convention soit désormais respectée d’une part ; et réaliser la transparence sur les décisions prises d’autre part ? Qu’en est-il d’éventuelles mesures à venir pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent ?", questionne John Beugnies.

Des questions auxquelles le ministre a rejeté la responsabilité. "Le débat sur les coûts mirobolants de la gare de Mons ne concerne que la gare ferroviaire sur laquelle la Wallonie ne devait pas assurer un quelconque suivi. En parallèle, une convention avait été signée entre la Région wallonne, la SNCB et l’OTW uniquement pour l’ajout d’un quai de bus supplémentaire", répond le ministre.

En 2021, d’autres actions ont été entreprises par la SNCB faisant ainsi ressortir trois éléments. "La Région wallonne avait sollicité la mise en place d’un groupe de travail en 2021 pour analyser l’ensemble des conventions avec la SNCB", poursuit le ministre Henry. "Il est apparu qu’il n’était pas pertinent de renégocier les conventions établies. Il est également important de préciser que les articles spécifiques au sujet du chantier tant sur le budget que sur les travaux réalisés devaient être relus par la cellule d’information financière pour toute forme de projet de convention avec la SNCB. Enfin, en ce qui concerne l’OTW, son rôle n’a été que de vérifier la bonne conception des quais au travers de réunions de travail."

Des réponses qui n’avaient pas de quoi réjouir le député John Beugnies qui estime "que la Région wallonne a manqué de transparence. Elle a également cautionné la mise en place d’un nouveau projet jugé illégal par la Cour des Comptes et qui a entraîné la dépense de nombreux millions d’euros d’argents publics. Un architecte privilégiant les projets pharaoniques a également eu droit à du favoritisme. Il est grand temps d’arrêter de gaspiller l’argent public", conclut-il.