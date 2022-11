La Louvière : Alfio Sardo, papa de Matthieu décédé dans un accident de la route, a présenté sa pétition devant la ministre

Alors que son épouse a décidé de coucher sur le papier ses sentiments, c’est après le drame de Bracquegnies, dans lequel para ailleurs il a perdu deux amis, qu’Alfio a décidé de lancer sa pétition, son combat. "Je suis conscient que des efforts sont déjà effectués mais ils peuvent encore être renforcés. J’estime qu’il faut aller plus loin pour punir les chauffards meurtriers de la route. La multiplication des alcolocks, des bornes éthylotest sur les lieux festifs, c’est très bien, mais d’autres mesures peuvent être prises notamment en matière de sensibilisation dans les écoles et les auto-écoles. Prenons donc l’exemple de la Suède où il y a plus de sanctions pour les chauffards, plus de contrôles et plus de vigilance !"

Et au Louviérois de citer aussi une boîte noire à placer dans le véhicule des chauffards pour enregistrer leur comportement au volant, un retrait automatique du permis jusqu’au procès, un fichier national d’infraction ou un passage en correctionnel lors d’un accident grave dû à l’alcool. "J’attends de cette commission un signal fort qui pourrait me protéger de ces histoires tristes et destructrices. Lorsqu’un meurtrier tue quelqu’un par balle, on ne lui rend pas son arme dix jours après son crime, sur la route, oui."

Des propos qui n’ont pas laissé de marbre les députés tous partis confondus qui ont tous salué le courage qu’il a fallu à Alfio Sardo pour se présenter devant eux après avoir vécu un tel drame.

Valérie De Bue non plus n’est pas restée insensible à son intervention. "Je salue votre courage de faire du drame que vous avez vécu un combat, votre combat", a signifié la ministre de la Sécurité Routière. "En Belgique, il existe une certaine tolérance sociale concernant la consommation d’alcool et il est certain que différentes mesures doivent être prises pour éviter de nouveaux drames. La sécurité routière c’est un thème qui touche à tous les niveaux de pouvoir qui doivent pouvoir collaborer dans un même but. Le code pénal est en train d’être modifié au niveau fédéral notamment au niveau des sanctions avec un parquet national pour mieux traiter les sanctions et gérer les récidivistes. Des sanctions éducatives peuvent être également envisagées au niveau fédéral."

Au niveau préventif, la ministre cite également la campagne actuelle des bornes éthylotest interactives en cours actuellement. "Il est très important de continuer à se battre pour que les gens évitent de prendre la route lorsqu’elles ont consommé de l’alcool. Si le test actuel en cours de ces bornes, on pourrait imaginer qu’elles soient disponibles en location lors d’événements…"