De nombreux parents dans l’impasse après la fermeture du milieu d’accueil La Clairière Enchantée à Havré

Rosette Tondeur fait partie des familles impactées. Cette grand-mère se démène pour garder son petit-fils lorsque la situation l’impose. "Je n’ai de problème ni avec la crèche ni avec l’ONE mais le conflit qui les oppose impacte directement les parents", confie-t-elle. "Lors de la fermeture de la crèche l’ONE avait dit qu’elle nous apporterait des solutions. En parlant avec une maman, j’ai appris qu’on lui avait dit d’être patiente car l’ONE attendait une liste de parents pour pouvoir les aider à trouver une autre place d’accueil. Quand j’ai essayé de les contacter personnellement, on m’a indiquée qu’il n’y avait pas de place. Mon fils et ma belle-fille se retrouvent donc face à une impasse."

Des cellules d’accompagnement des familles sont effectivement mises en place pour tenter de trouver des solutions mais les places se font rares… "La plupart du temps, nous travaillons avec les familles en leur offrant un accompagnement personnalisé pour trouver un nouveau lieu d’accueil. Dans le cas de la Clairière Enchantée, la situation a été quelque peu différente. Nous avions en effet demandé une liste des parents impactés par la fermeture pour les prévenir directement. Nous avons malheureusement reçu cette liste que ces derniers jours", explique Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE.

En plus de ne pas avoir pu prendre directement en charge les parents pour tenter de trouver une place ailleurs, les solutions manquent à l’ONE. "Nous disposons d’une cellule “accompagnement” qui permet aux parents de trouver une place d’accueil. Malheureusement, il n’y en a pas toujours de disponible. Dans le cas de la Clairière Enchantée, la situation est encore plus délicate puisque la fermeture n’était pas prévue de longue date et n’offrait donc que très peu de temps aux parents pour se retourner. Nous travaillons le plus possible avec eux pour trouver des solutions mais ce n’est pas toujours évident d’en trouver", poursuit Sylvie Anzalone.

Un manque de places dans les crèches qui impacte donc la famille de Rosette. "Jusqu’à maintenant, les parents de ma belle-fille et moi-même nous sommes arrangés pour garder notre petit-fils. Nous avons eu la chance de disposer de plusieurs jours fériés permettant de régler la situation un ou deux jours. Malgré tout, il ne nous sera pas possible de garder notre petit-fils plusieurs jours la semaine prochaine. Nos enfants ne savent pas non plus le garder à cause de leur emploi. Nous sommes donc véritablement dans une impasse", regrette Rosette.

Les seules solutions qui s’offrent aux parents restent donc de contacter la cellule parent-enfant pour tenter de trouver une place au sein d’un autre établissement. Le site premier pas de l’ONE permet également de voir en temps réel les places disponibles à proximité de son habitation. Si toutes les places sont prises dans les crèches, l’impasse restera malheureusement encore bel et bien présente. Le 18 novembre prochain, une nouvelle décision sera prise quant à la réouverture ou non de la crèche. La situation pourrait alors se décanter.

L’ONE rappelle tout de même que "si la crèche a été fermée, c’est pour des raisons bel et bien valables qui ne doivent être résolues avant de pouvoir décréter une réouverture."