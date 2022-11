Les meilleures adresses du Gault&Millau 2023 dans la région de Mons-Borinage

Gault&Millau a présenté la vingtième édition du Guide belge devant un public de plus de mille cinq cents restaurateurs, journalistes et partenaires. Une année durant, les inspecteurs anonymes du guide ont parcouru les plus belles adresses de notre pays afin de compiler un guide contenant plus de 1380 adresses, pas moins de 125 nouvelles adresses et 168 hausses.