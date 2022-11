Un commerçant binchois lance les Ludirando : "on marche puis on s'amuse !"

Le 11 novembre prochain, les participant à la première Ludirando partiront de Fontaine-Valmont, dans l'entité de Merbes-le-Château pour une balade bucolique le long des canaux. "J'ai créé ce parcours de façon à pouvoir satisfaire le plus de monde possible. 10 km cela peut paraître long mais il n'y a pratiquement pas de dénivelé. Il y a une partie le long du chemin de halage mais aussi un peu dans les bois et à travers champs. Lors des prochaines Ludirando, il se pourrait que j'adapte mes parcours sur des bases thématiques en fonction du public que je cible. En créant des itinéraires de six kilomètres pour que des plus petits puissent suivre ou des plus longues pour des spécialistes de la rando."

À la fin du parcours, une petite salle et de nombreuses tables attendent les randonneurs pour se détendre autour d'une partie de jeu de société. "La première a lieu à Merbes car c'est là que je réside mais il se pourrait bien qu'à l'avenir, je crée des parcours dans des communes voisines comme Estinnes par exemple."

Très en vogue durant les deux confinements, les jeux de société ont toujours la cote malgré la crise. "Je constate cela dit que les ménages ont de moins en moins d'argent à mettre dans des jeux de société. C'est pourquoi j'organise régulièrement des soirées-jeu durant lesquelles les familles peuvent tester différents jeux avant de faire leur choix en magasin, histoire d'éviter de se tromper..."

Pour participer aux Ludirandos de Mister Meeple, rendez-vous sur sa page Facebook. PAF 10 €, inscription au préalable obligatoire.