L’Université de Mons renforce son attention envers la santé des Hainuyers

La Province de Hainaut, la plus peuplée de Wallonie et la seconde du pays, rencontre d’indéniables difficultés sociales qui impactent la santé des personnes déjà économiquement fragilisées. Ainsi, le taux de mortalité est en Hainaut 5 % plus élevé qu’en Wallonie et 17 % qu’en Belgique. L’espérance de vie pour les hommes y est de trois ans plus courte qu’en Belgique et, pour les femmes, de 18 mois que sur le reste du territoire. En Hainaut, plus qu’ailleurs donc, le défi sanitaire est de taille.