Les forains inquiets à La Louvière : "la crise énergétique pourrait nous causer beaucoup de tort"

C’est sur la place Maugrétout que stands de pêche au canard, de tir, luna-parks et autres autos-scooters s’installeront dès dimanche prochain à La Louvière. Mais de tels stands consomment beaucoup d’électricité et par les temps qui courent, on pourrait imaginer que les forains hésitent à s’installer. "Heureusement, en règle générale, les tarifs d’installation n’ont pas évolué par rapport aux autres années mais cela pourrait changer", nous a confié Anthony Mastrovalerio, vice-président de l’Union des Industriels Forains Belges. "La plupart des villes et communes n’ont pas encore modifié leurs tarifs mais elles pourraient changer d’avis. Nous restons vigilants par rapport à la situation car sans électricité, on ne sait pas travailler. De plus, il nous est difficile de faire des économies car pour qu’un stand de fête foraine fonctionne, il faut que ça brille, il faut de la lumière et couper les installations lorsqu’il n’y a pas de client n’est pas non plus faisable."