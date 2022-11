En difficulté, la boutique de seconde main Maison Romy se lance dans la vente de vêtements au kilo

En avril dernier, Maison Romy ouvrait ses portes et s’ajoutait ainsi aux commerces déjà implantés dans la rue des Capucins, à Mons. Huit mois plus tard, l’enseigne de seconde main tente d’innover et de se montrer compétitive pour attirer la clientèle. Sa situation économique n’est en effet pas au beau fixe. La faute à la localisation du magasin, selon la jeune gérante, Romane Vega.