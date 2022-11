Une fresque en hommage à Sainte-Waudru en préparation à Mons

“Pour ce projet, Andréa a décidé de peindre sur un grand mur l’œuvre d’Antoine Van Ysendick, “Sainte-Waudru et ses filles visitant les prisonniers”. Il lui semblait évident de mettre en lumière ce chef-d’œuvre qui se trouve dans la Collégiale, juste en face du mur où il travaillera”, explique-t-on du côté de la ville de Mons.

“L’intérêt croissant de l’artiste pour l’art classique, héritage de la tradition familiale et de ses études académiques, l’a conduit en 2016 à se lancer dans un projet de rétablissement du classicisme dans le contemporain. L’urgence principale est d’unir le passé au présent, l’art classique et l’art contemporain."

L’artiste met ainsi un point d’honneur à combiner les techniques apprises pendant ses études académiques avec celles développées grâce à l’utilisation du spray. “Il reproduit ainsi sur de grands murs, visibles de tous, les peintures de l’art classique. Chaque œuvre choisie a un lien précis avec le territoire où elle est reproduite et devient ainsi une occasion d’établir un dialogue. ” Sortir ces œuvres des musées, les exposer au grand jour pour être contemplées par le plus grand nombre, voilà l’objectif poursuivi.

À Mons, cette reproduction devrait parler à plus d’un habitant. Elle viendra in fine compléter le circuit artistique imaginé à l’occasion de Mons 2015 et destiné à redynamiser la ville et ses villages tout en améliorant le cadre de vie des habitants.