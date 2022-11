Le groupe privé Dufour épaulera Hygea dans la collecte des déchets à Mons

Comme nous l’annoncions en exclusivité dans nos colonnes le 14 octobre dernier, pour faire face à ces enjeux majeurs, Hygea a décidé de se concentrer sur la collecte des déchets résiduels et des déchets organiques et de confier à une entreprise partenaire, le Groupe Dufour, la collecte des PMC/papiers-cartons. Le prestataire tiers œuvrera d’abord sur le grand Mons et puis progressivement sur les autres communes de la zone Hygea.

Si le président de l’intercommunale, Jean-Marc Dupont (PS), avait justifié ce choix en avant une meilleure maîtrise des coûts et une volonté de rassembler les forces techniques et humaines sur une seule partie de la collecte, une source en interne nous précisait que c’est bien la crainte de nouveaux couacs qui avait pesé dans la balance. Les mouvements de grogne, annoncés ou spontanés, ne sont en effet pas rares dans les rangs du personnel.

“On ne peut tout simplement pas faire confiance au personnel, qui décide trop souvent le matin même de se mettre en grève”, nous soufflait notre interlocuteur. Les changements à venir dans la région de Mons sont trop importants pour qu’une fois encore, les citoyens soient pris en otage. Du côté de l’intercommunale, on entend s’assurer que la transition se passe avec le moins de difficulté possible.

“Hormis l’apparition de nouvelles collectes et des ajustements de calendriers, la présence de camions de collecte Dufour représentera l’élément le plus visible de cette évolution”, précise aujourd’hui l’intercommunale. “Hygea s’attachera à limiter les effets de cette transition importante. À ce titre, elle restera le seul interlocuteur pour les citoyens et les communes.” Pour rappel, les déchets organiques seront désormais ramassés séparément et valorisés. Les papiers/cartons seront quant à eux ramassés via un conteneur, dont la distribution s’est clôturée il y a quelques semaines.