Bougeons pour nos villages à Mons: les ateliers participatifs s'enchainent

"Le collège communal a décidé d'en travailler certains en réunion de co-construction avec les citoyens", précise la porte-parole de la ville. "Ces réunions représentent de véritables ateliers de travail. Les citoyens se rassemblent en petits groupe d'au maximum dix personnes et sont accompagnés par des agents techniques de l'administration communale. Le travail est mené sur base de différents supports : cartes, vues Google,…"

À la suite de ces réunions, les propositions des citoyens sont discutées avec les services techniques présents pour être objectivées, tant d'un point de vue de la faisabilité qu'au niveau budgétaire, avant d'être proposées au collège. "Ce dernier se positionnera sur les propositions à retenir et programmera leur réalisation dans le temps", précise-t-on encore du côté de la ville. À ce jour, quatre réunions citoyennes ont été organisées.

Du côté d’Harmignies le 10 octobre dernier, les citoyens ont discuté aménagement de la place, embellissement et mise en valeur du rond-point à l’entrée du village. Le lendemain, à Harveng, il était question de repenser le devenir du monde associatif et d’envisager l’aménagement de la place pour y accueillir de l’activité. À Spiennes, le fleurissement du village et l’installation de mobilier urbain ont été sollicités. Les citoyens ont également proposé de travailler sur un balisage des sentiers entre les villages.

Enfin, à Maisières, l'aménagement de la place communale et la végétalisation de la commune étaient à l'ordre du jour. "De nombreux citoyens sont déjà inscrits pour les prochaines rencontres. Ces ateliers de co-construction sont intéressants et permettent de disposer de l'expertise d'usage faites par les citoyens. Jusqu'ici, elles se sont toutes déroulées de manière constructive et les retours sont positifs. Les citoyens semblent ravis par cette démarche."

Les prochains rendez-vous sont fixés à Ghlin ce 7 novembre (végétalisation de la commune, balisage d'un parcours de balade dédié aux châteaux), à Havré le 10 novembre (aménagement de la place et de ses abords) et à Cuesmes le 14 novembre (aménagement de la place, devenir de la salle Calva).