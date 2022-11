Politique "événementielle" de la majorité montoise: Georges-Louis Bouchez réclame des études de rentabilité

"Même si le festival des lumières rapport un million d’euros aux commerçants et au secteur horeca, cela ne compense pas la dépense de six millions, payée via les impôts des citoyens."

Dans nos colonnes, des commerçants avaient témoigné de leur enthousiasme quant aux événements majeurs organisés en ville, estimant qu’ils avaient des effets positifs sur leurs chiffres d’affaires. Un sentiment que Georges-Louis Bouchez ne remet pas en cause mais qui, selon lui, ne suffit pas. “Bien sûr que pareils événements attirent du monde… Et heureusement !”, insiste-t-il. “La question n’est pas de savoir s’ils font venir les touristes mais s’ils génèrent plus de rentrées financières que de dépenses. ”

Pour le Réformateur, c’est donc là que le bât blesse. “Même si le festival des lumières rapport un million d’euros aux commerçants et au secteur horeca, cela ne compense pas la dépense de six millions, payée via les impôts des citoyens. Ce que je réclame aujourd’hui, c’est une étude de rentabilité de ce genre d’événements. Nous avons sur le territoire deux universités. Que la ville fasse appel à des spécialistes capables de chiffrer tout cela.”

Une interpellation au conseil communal et à l'IDEA

Et de poursuive : “on ne peut décemment pas continuer à investir autant d’argent public sans avoir d’idées de ce que cela rapport. Qui, aujourd’hui, peut me dire clairement ce que Mons 2015 a rapporté ? Oui, il y a des touristes en ville. Mais combien d’emplois ont été créés ? Suffisent-ils à contrebalancer les dépenses inhérentes à l’ouverture et à l’entretien des musées ? Je n’en suis pas persuadé et à ce jour, pareilles données chiffrées n’existent pas.”

Georges-Louis Bouchez entend dès lors interpeller le prochain conseil communal sur le sujet et réclamer des comptes. “Attirer du monde en ville, ce n’est pas difficile. Je peux demander, demain, à organiser un grand prix de formule 1 sur le ring de Mons. Des millions de personnes y assisteront et la ville bénéficierait d’une visibilité mondiale. Mais quel budget aura dû être investi en amont pour le permettre ? Les projets doivent être dimensionnés à une stratégie globale de ville.”

"Moi aussi j’aime le pain, j’aime les jeux. Le pain nourrit, les jeux distraient. Mais cela ne suffit pas lorsque l’on dirige une ville"

L’intercommunale IDEA sera elle aussi questionnée. “Mons est de toutes les programmations FEDER depuis les années 80. Comment se fait-il que plus d’un milliard d’euros ait été investi via ces fonds européens sans que cela n’ait d’impact positif sur le développement de notre région ? Sur bon nombre de critères, nous restons dans le bas des classements : chômage, espérance de vie, démographie,… On ne s’améliore pas mais cela ne semble poser de problème à personne.”

Bref, Georges-Louis Bouchez reste particulièrement critique à l’égard des choix posés par la majorité montoise. “Moi aussi j’aime le pain, j’aime les jeux. Le pain nourrit, les jeux distraient. Mais cela ne suffit pas lorsque l’on dirige une ville”, conclut-il.